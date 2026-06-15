Ιρανικά ΜΜΕ: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ περιλαμβάνει και τέλη ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ

Το Ιράν πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό Στενό του Ορμούζ, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Τα τελευταία λεπτά των διαπραγματεύσεων, το κείμενο του μνημονίου κατανόησης τροποποιήθηκε για να τονίσει ξεκάθαρα και απερίφραστα το ζήτημα της ιρανο-ομανικής κυριαρχίας στο Στενό του Ορμούζ», γράφει το Fars επικαλούμενο ανώνυμη πηγή.

«Η χρήση του όρου "ναυτιλιακές υπηρεσίες" (στο τελικό κείμενο) σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαιτήσουν την καταβολή τελών στο Ιράν», διευκρινίζει το πρακτορείο.

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Καίρια ερωτήματα που δεν απαντώνται από τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι δημοσίευμα του CNN τονίζει ότι το πλαίσιο που ανακοινώθηκε απέχει, σημαντικά, από τις επιδιώξεις του Τραμπ για τα πυρηνικά του Ιράν.

Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς επεσήμανε στο Fox News πως υπάρχει διαβεβαίωση ότι η Τεχεράνη δεν θα αναπτύξει ή αγοράσει τέτοια όπλα.

Και παρά την επίτευξη της πολυπόθητης συμφωνίας, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είναι αντιμέτωπος με τρία βασανιστικά ερωτήματα.

Αυτά αφορούν την μελλοντική στρατηγική στη Μέση Ανατολή, τη θέση του εν λόγω πολέμου στην Ιστορία αλλά και πώς επηρεάζεται η θητεία του από τις αποφάσεις που έλαβε τους τελευταίους μήνες.

Αναλυτικά:

Σηματοδοτεί το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μία επαναφορά στο προ-πολέμου status quo, από τη στιγμή που μένει και αναπάντητο το ζήτημα των πυρηνικών; Είναι ο Τραμπ κοντά στην υπογραφή κάποιος καλύτερης συμφωνίας από εκείνη που είχε επιτύχει ο Μπαράκ Ομπάμα και την οποία «ξέσκισε» ο ίδιος ο μεγιστάνας στην πρώτη του θητεία; Και κυρίως, άξιζε ο πόλεμος, ο οποίος στερούνταν διεθνούς στήριξης και προκάλεσε παγκόσμιους οικονομικούς τριγμούς, το κόστος του;

Πλην των μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων, υπάρχουν και μακροπρόθεσμα διακυβεύματα, όπως το καθεστώς κάτω από το οποίο θα λειτουργεί το Ορμούζ στο μέλλον, αφού οι Ιρανοί φαίνονται αποφασισμένοι σχετικά με τα τέλη διέλευσης.

Η αδυναμία ΗΠΑ και Ισραήλ να εξοντώσουν το θεοκρατικό καθεστώς - μετά και τη δολοφονία του τέως Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και αξιωματούχων σε θέσεις «κλειδιά» - ενέχει, επίσης, έναν σημαντικό κίνδυνο στις μελλοντικές σχέσεις που θα έχουν οι πλευρές.

Στο εσωτερικό του Ιράν, αφού η κατάσταση ηρεμήσει, η προσοχή όλων θα στραφεί και πάλι στους κυβερνώντες, οι οποίοι είναι σημαντικά αποδυναμωμένοι αλλά σταθερά επικίνδυνοι.

Γενικότερα, οι συνέπειες του πολέμου θα δείξουν εάν η προσπάθεια του Τραμπ να επιβάλει στρατιωτική ισχύ ήταν αποτελεσματική ή εάν οδήγησε σε μια ακόμη ταπείνωση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, η οποία θα τροφοδοτήσει τις αντιλήψεις, ειδικά στην Κίνα, ότι η αμερικανική ισχύς βρίσκεται σε παρακμή.