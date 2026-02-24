Θεσσαλονίκη: Τρίτη και φαρμακερή για διαρρήκτη - Παγιδεύτηκε σε φρεάτιο και συνελήφθη

Η τρίτη φορά αποδείχτηκε φαρμακερή για έναν 23χρονο διαρρήκτη που εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο ανελκυστήρα και έπεσε στα χέρια των Αρχών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ προηγηθεί δύο «χτυπήματα» σε ισάριθμες επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη σε διάστημα 24ωρου- πρώτα σε κατάστημα καφέ-ψιλικών και μετά σε κάβα ποτών.

Ο ίδιος φαίνεται πως «ξαναχτύπησε» στις 5 το πρωί, μαζί με συνεργό του που ανέλαβε χρέη τσιλιαδόρου. Ο 23χρονος... τρύπωσε στην επιχείρηση από παράθυρο, αναζητώντας χρήματα στα συρτάρια του ταμείου.

Για κακή του τύχη όμως εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Σε αντίθεση με τον συνεργό που κατάφερε να διαφύγει, ο 23χρονος εγκλωβίστηκε στην επιχείρηση, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε να ξεφύγει, σκαρφαλώνοντας σε ράφια και πετώντας αντικείμενα και εμπορεύματα.

Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.