Θεσσαλονίκη: Ξανά σε λειτουργία η γραμμή του μετρό – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων Flyover

Σε κανονική λειτουργία και με ωράριο 05:15 με 11:00 επανήλθε από σήμερα το πρωί η βασική γραμμή του χρόνια προβληματικού μετρό στη Θεσσαλονίκη. Είχε διακοπεί λόγω της διεξαγωγής των ελέγχων και των δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Όπως ανακοινώθηκε, οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το μετρό δεν λειτούργησε (29/5 έως και 19/6) μπορούν να τις φορτίσουν με το αντίστοιχο του υπολοίπου τους στα εκδοτήρια των εξής σταθμών:

«Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός»,

«Βενιζέλου»

«Αγίας Σοφίας»

«25ης Μαρτίου»

«Νέα Ελβετία»

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω Flyover

Από τις 11 το βράδυ και έως τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοσθεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ5 (Ευκαρπίας) και Κ6 (Μετεώρων), στον κλάδο κατεύθυνσης προς ανατολικά (Χαλκιδική/Αεροδρόμιο) της Περιφερειακής Οδού, λόγω των εργασιών για την κατασκευή του Flyover.

Στο τμήμα της Περιφερειακής Οδού θα αποκλεισθεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων «ΓΣΝ 424» και «Παπαγεωργίου».