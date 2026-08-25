Θεσσαλονίκη: «Ξεχασμένοι» οι μαθητές απομακρυσμένων περιοχών - Ακόμη δεν βρέθηκαν λεωφορεία για μετακίνηση

Σε σοβαρό πρόβλημα έχει εξελιχθεί η κωλυσιεργία της πολιτείας στη Θεσσαλονίκη σχετικά με τη μεταφορά μαθητών και μαθητριών απομακρυσμένων περιοχών από και προς τις σχολικές μονάδες.

Αν και έχουν γίνει τρεις διαδοχικοί διαγωνισμοί, μέχρι και τον τελευταίο δεν εκδηλώθηκε κανένα ενδιαφέρον από ιδιώτες, παρά από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, τα οποία όμως καλύπτουν μόνο το 10%, από τους 16.500 μαθητές που χρειάζονται μετακίνηση.

Μεταξύ άλλων πρόκειται για τη μετακίνηση για πιο απομακρυσμένες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως ο Λαγκαδάς, η Χαλκηδόνα, τα Κουφάλια. Ανάμεσα στους μαθητές είναι και 1.300 άτομα με αναπηρία.

Θεσσαλονίκη - «Παρακάλια» των αρμόδιων στους ιδιώτες

Παρά το ότι μέσα στο καλοκαίρι υπήρξε νέα υπουργική απόφαση με αναπροσαρμογή της τιμής έτσι ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες και τις εταιρείες λεωφορείων, δεν τελεσφόρησε ο διαγωνισμός.

Παρά το ότι υπήρξε αύξηση στην τιμή της αποζημίωσης, όπως υποστηρίζουν ιδιοκτήτες και εταιρείες λεωφορείων, δεν καλύπτεται το κόστος που καλούνται αυτοί να καλύψουν, λόγω των λειτουργικών τους εξόδων.

Η Περιφέρεια εξετάζει και άλλες λύσεις, όπως επιστράτευση του ΟΑΣΘ και πιθανή προσαρμογή των δρομολογίων, περισσότερες κάρτες απεριορίστων δρομολογίων προς τα παιδιά, ενώ από την πλευρά της θα γίνει προσπάθεια να καλυφθεί η μετακίνηση των παιδιών που πηγαίνουν στα ειδικά σχολεία.