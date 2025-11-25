Θεσσαλονίκη: Ξυλοδαρμό από τους γονείς της καταγγέλλει 13χρονη - Δεν ήταν η πρώτη φορά

Θύμα ξυλοδαρμού από τους γονείς της κατήγγειλε ότι έπεσε μια 13χρονη στη Θεσσαλονίκη, έχοντας καταφύγει στην αστυνομία για το συμβάν από την Κυριακή (22/11).

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το ΑΜΠΕ, η ίδια μάλιστα κατέθεσε ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι γονείς της βιαιοπραγούσαν εναντίον της.

Από την αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος των καταγγελλόμενων γονιών, που αναζητήθηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πλην όμως δεν εντοπίστηκαν για να συλληφθούν.

Όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., μετά την καταγγελία παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ με μέριμνα της αστυνομίας η 13χρονη μεταφέρθηκε στο σπίτι συγγενικού της προσώπου, όπου φιλοξενείται προσωρινά.