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Θεσσαλονίκη: Υγειονομική βόμβα ο μπαζότοπος δίπλα σε κατοικίες στον Εύοσμο

Ένας μπαζότοπος γεμάτος στρώματα αποτελεί υγειονομική βόμβα στον Έυοσμο στη Θεσσαλονίκη, όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι της γύρω περιοχής, οι οποίοι είναι οργισμένοι.

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Μπαζότοπος με στρώματα
Μπαζότοπος με στρώματα | Screenshot/ ΕΡΤ
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Μια ιστορία καθημερινής τρέλας εκτυλίσσεται το τελευταίο διάστημα σε ένα απερίφρακτο οικόπεδο του δήμου Ευόσμου στην Θεσσαλονίκη, καθώς ο ίδιος ο δήμος στοιβάζει στρώματα που μαζεύει από την γύρω περιοχή. Οι κάτοικοι είναι οργισμένοι και καταγγέλλουν ότι βρίσκονται δίπλα σε μια υγειονομική βόμβα, ενώ αυξημένοι είναι οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, αναφέρει με ρεπορτάζ της η ΕΡΤ.

Οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ και δηλώνουν αγανακτισμένοι, ζητώντας από τον αντιδήμαρχο την απομάκρυνση ενός μεγάλου όγκου στρωμάτων.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει προκληθεί φωτιά στο ακαθάριστο οικόπεδο. Όπως παραδέχτηκε στην ΕΡΤ 3, ο Γιώργος Μαξούρας, αντιδήμαρχος Καθαριότητας δήμου Ευόσμου, «αναγκαζόμαστε, προκειμένου να αλλάξουμε την εικόνα του δήμου, να μαζεύουμε τα στρώματα και να τα εναποθέτουμε εδώ, γνωρίζοντας ότι είναι επικίνδυνα, αλλά πού να τα πάω;»

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