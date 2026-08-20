Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της πόλης

Μετά από επέμβαση της Πυροσβεστικής, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη Μελενίκου 35, πάνω από τη Ροτόντα τέθηκε υπό έλεγχο.

Ο καπνός και οι φλόγες έχουν περιοριστεί σημαντικά, ενώ οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν, ρίχνοντας νερό στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ δεν έχει εντοπιστεί κάποιο άτομο μέσα στο κτίριο. Ωστόσο, ο έλεγχος θα γίνει μετά την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, όταν οι πυροσβέστες μπορέσουν να μπουν στο εσωτερικό και να ερευνήσουν τους χώρους.

Στο σημείο βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το κτίριο βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, ανάμεσα σε πολυκατοικίες, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία για το ενδεχόμενο επέκτασης της φωτιάς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν από το σημείο, πρόκειται για εγκαταλελειμμένο κτίριο στο οποίο έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν αντίστοιχα περιστατικά πυρκαγιάς. Όπως αναφέρθηκε, στο εσωτερικό του βρίσκουν κατά καιρούς καταφύγιο άτομα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο μέχρι την πλήρη κατάσβεση και την ολοκλήρωση του ελέγχου του κτιρίου.