Θήβα: Κάλεσαν το ΕΚΑΒ και έσπασαν «για πλάκα» το ασθενοφόρο

Κάλεσαν το ασθενοφόρο και όταν έφτασε επιτέθηκαν με πέτρες σπάζοντας τα τζάμια.

Σε φάρσα με στιγμές έντασης εξελίχθηκε κλήση στο ΕΚΑΒ το βράδυ της Δευτέρας (3/11). Οι διασώστες ανταποκρίθηκαν στην επείγουσα κλήση για βοήθεια στον καταυλισμό του Πυρίου στη Θήβα, ωστόσο όταν έφτασαν σύμφωνα με το permissos.gr δέχτηκαν επίθεση με πέτρες. 

Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές στα τζάμια του ασθενοφόρου, ενώ οι διασώστες βρέθηκαν εκτεθειμένοι σε κίνδυνο.

Ο οδηγός του ασθενοφόρου, διατηρώντας την ψυχραιμία του, απομακρύνθηκε άμεσα από την περιοχή, ώστε να αποφευχθεί ο τραυματισμός του πληρώματος.

Όπως αποδείχθηκε, η επείγουσα κλήση που είχε δεχθεί το ΕΚΑΒ ήταν φάρσα, καθώς ουδείς βρέθηκε στο σημείο για να μεταφερθεί σε νοσοκομείο ή να ζητήσει βοήθεια.

