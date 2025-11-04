Θηριωδίες στο Σουδάν: Σκοτώνουν αμάχους με χαμόγελο - Νέο βίντεο αποτυπώνει την φρίκη

Για ακόμη μία φορά, εικόνες φρίκης έρχονται από το Νταρφούρ του Σουδάν, όπου ένοπλοι των Δυνάμεων Ταχείας Αντίδρασης (RSF) φαίνεται ότι εκτελούν εν ψυχρώ άμαχους πολίτες, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό ή ιατρική περίθαλψη.

Η RSF ανέλαβε τον έλεγχο της πόλης Ελ Φασέρ στις 26 Οκτωβρίου, μετά από 18 μήνες πολιορκίας, βομβαρδισμών και πείνας, εκδιώκοντας το τελευταίο προπύργιο του σουδανικού στρατού στην περιοχή. Από τότε, μαρτυρίες επιζώντων κάνουν λόγο για εκτελέσεις, λεηλασίες, βιασμούς και βασανιστήρια.

Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, παραστρατιωτικός φαίνεται να πυροβολεί έναν άοπλο άνδρα και στη συνέχεια να χαμογελά στην κάμερα, προκαλώντας αποτροπιασμό.

Σουδάν: Τρομάζουν οι αριθμοί των νεκρών

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM), περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Ελ Φασέρ από τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ σχεδόν 200.000 άμαχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι υπό άθλιες συνθήκες.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι τα θύματα μπορεί να ανέρχονται σε εκατοντάδες, ενώ οι Ενωμένες Δυνάμεις, σύμμαχοι του σουδανικού στρατού, κατηγορούν την RSF για τη σφαγή άνω των 2.000 αμάχων, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.

Η χώρα έχει βυθιστεί σε εμφύλιο πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023, όταν οι εντάσεις μεταξύ των Σουδανικών Ενόπλων Δυνάμεων (SAF) και της RSF κλιμακώθηκαν σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Έκτοτε, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι – με ανθρωπιστικές οργανώσεις να εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να φτάνει τους 150.000 – ενώ 14 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί.

«Αφυδατωμένοι, σε κατάσταση σοκ»

Η κατάσταση στο Ελ Φασέρ χαρακτηρίζεται ανθρωπιστική καταστροφή. Μόνο λίγες χιλιάδες εκτοπισμένοι έχουν καταφέρει να φτάσουν στο στρατόπεδο Ταβίλα, 65 χιλιόμετρα μακριά.

«Οι άνθρωποι που φτάνουν είναι αφυδατωμένοι, εξαντλημένοι και σε κατάσταση σοκ», δήλωσε ο Σασουάτ Σαράφ από το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων. Μεταξύ των επιζώντων βρίσκονται περίπου 170 ασυνόδευτα παιδιά, ορισμένα μόλις τριών ετών, που έχασαν τις οικογένειές τους μέσα στο χάος.

Μάρτυρες περιγράφουν ότι περπατούσαν επί ώρες μέσα από χωράφια, αποφεύγοντας τα πυρά ενόπλων. «Μερικοί δεν θυμούνται καν τα ονόματά τους», ανέφερε μέλος ανθρωπιστικής οργάνωσης, επισημαίνοντας ότι οι περισσότεροι φτάνουν με τραύματα, μώλωπες και σοβαρή αφυδάτωση, ενώ οι ιατρικές δομές είναι ανεπαρκείς.

Ο πρέσβης του Σουδάν στο Κάιρο, Ιμαντελντίν Μουσταφά Αντάουι, κατηγόρησε την RSF για εγκλήματα πολέμου και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να χαρακτηρίσει την οργάνωση τρομοκρατική. Παράλληλα, κατηγόρησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι εξοπλίζουν την RSF — κάτι που το Αμπού Ντάμπι αρνείται.

Tο μακελειό στο μαιευτήριο

Ένα ακόμη αποτρόπαιο κεφάλαιο αφορά τον διαβόητο διοικητή της RSF, γνωστό ως «Αμπού Λούλου» – πραγματικό όνομα Ταξίαρχος Αλ-Φάτεχ Αμπντουλάχ Ιντρίς. Ο ίδιος συνελήφθη μετά τα γεγονότα, αφού είχε εμφανιστεί σε βίντεο να καυχιέται ότι ευθύνεται προσωπικά για τον θάνατο άνω των 2.000 ανθρώπων. Σε άλλα πλάνα φαίνεται να εκτελεί αιχμαλώτους και να τους χλευάζει πριν τους σκοτώσει.

Η RSF ανακοίνωσε ότι ο Αμπού Λούλου κρατείται σε φυλακή στο Βόρειο Νταρφούρ και ότι έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα εις βάρος του.

Ακόμη πιο σοκαριστική είναι η σφαγή στο Σαουδικό Μαιευτήριο του Ελ Φασέρ, το τελευταίο νοσοκομείο που λειτουργούσε στην πόλη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανέφερε ότι στις 26 Οκτωβρίου το νοσοκομείο δέχθηκε την τέταρτη επίθεση μέσα σε έναν μήνα.

Δύο ημέρες αργότερα, έξι εργαζόμενοι υγείας απήχθησαν, ενώ σύμφωνα με τη Daily Mail, περισσότεροι από 460 ασθενείς και συνοδοί εκτελέστηκαν μέσα στις εγκαταστάσεις.