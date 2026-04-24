Θλίψη για τον θάνατο του 7χρονου «γενναίου μαχητή» Γιώργου – Η «συγγνώμη» του Κοσμά Μαρινάκη

Θλίψη έχει σκορπίσει στην Αριδαία και την ευρύτερη περιοχή της Πέλλας, η είδηση θανάτου του 7χρονου Γιώργου, μετά από γεννά μάχη με τον καρκίνο. Ο γνωστός καθηγητής οικονομικών Κοσμάς Μαρινάκης, ο οποίος είχε σταθεί στο πλευρό της οικογένειας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και ζήτησε μία συγγνώμη για την υπόσχεση που δεν κράτησε.

Το τελευταίο διάστημα, ο μικρός νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου οι γιατροί έδιναν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ωστόσο, άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη (23/04), ανήμερα της ονομαστικής του εορτής.

Παλαιότερα, ο μικρός είχε μιλήσει για τα όνειρά του και την καθημερινότητά του, συγκινώντας.

«Με μεγάλη μας θλίψη, σήμερα την ημέρα της γιορτής του, αποχαιρετάμε τον μικρό μας μαχητή Γιώργο, που δυστυχώς δεν τα κατάφερε στη μάχη που έδινε με το καρκίνο .Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του» αναφέρει η σελίδα του Συνδέσμου Φίλων Π.Α.Ο.Κ Έδεσσας.

Η ανάρτηση του Κοσμά Μαρινάκη

Από πλευράς του, ο Κοσμάς Μαρινάκης, ο οποίος είχε σταθεί στο πλευρό της οικογένειας και είχε ξυρίσει και το κεφάλι του για να συλλέξει χρήματα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.

«Δεν ξέρω πώς να το γράψω αυτό. Ο μικρός Γιωργάκης, ο "Κλέφτης Διαμαντιών", πέθανε χθες ανήμερα της γιορτής του από την επάρατο, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Έφυγε στην αγκαλιά του μπαμπά του, με την φροντίδα των γιατρών και του προσωπικού.

»Έγινε τελικά η μ@%@κία, όπως το είχε πει αυτός ο μικρός – και δεν πρόλαβε να πάει σχολείο. Κατάφερε όμως να κλέψει το διαμάντι που ονειρευόταν. Η δική του φατσούλα στο βίντεό μας έκλεψε τις καρδιές σας και μάζεψε 60.000€ για τη Φλόγα – ποσό που με τις τρέχουσες τιμές αντιστοιχεί σε ένα τεράστιο διαμάντι 5 καρατίων» ανέφερε.

Στην ίδια ανάρτηση, σημείωσε πως «αυτή η απώλεια είναι η μεγαλύτερη ηθική μου ήττα. Η πρώτη φορά που δεν κατάφερα να τηρήσω την υπόσχεση που έδωσα: "όλα θα πάνε καλά". Εγώ και το Greekonomics συνδράμαμε την οικογένεια μέχρι τέλους. Τα έξοδα της κηδείας του τα αναλαμβάνω εγώ».

Καταλήγοντας, έγραψε: «Συγνώμη, Γιωργάκη. Καλό ταξίδι».