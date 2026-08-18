Θλίψη στη Δυτική Αχαΐα: Βρέθηκε νεκρός 45χρονος – Αποκλείουν εγκληματική ενέργεια οι Αρχές

Σοκ προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Δυτικής Αχαΐας η είδηση του θανάτου ενός 45χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης (17/8) στην αυλή της κατοικίας του.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news, ο άτυχος άνδρας φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας κυνηγετικό όπλο, το οποίο βρέθηκε στον ίδιο χώρο, δίπλα στο σώμα του.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε αυτοψία και περισυνέλεξαν στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Με βάση τα έως τώρα ευρήματα, οι Αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η αστυνομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.