Θλίψη στην Κομοτηνή: Πέθανε κάνοντας τζόκινγκ ο πρώην φυσικοθεραπευτής του Πανθρακικού

Πέθανε σήμερα (31/08) ο πρώην φυσικοθεραπευτής του Πανθρακικού, Χρήστος Κούτρας, σε ηλικία 65 ετών, από ανακοπή καρδιάς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντοπίστηκε από περαστικούς, οι οποίοι προσπάθησαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες καλώντας συγχρόνως το ΕΚΑΒ. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Πέτρος Καραβέτης που στο μεταξύ ειδοποιήθηκε και έσπευσε στο σημείο, κάλεσε και ναυαγοσώστες της περιοχής οι οποίοι εφάρμοσαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ενώ έγινε και προσπάθεια ανάνηψης με απινιδωτή.

Σε περίπου μισή ώρα κατέφτασε ασθενοφόρο, του οποίου οι διασώστες κατέβαλλαν κάθε προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή, επί ματαίω όμως, όπως δυστυχώς απεδείχθη, αφού κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο της Κομοτηνής διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Η οικογένεια του Πανθρακικού εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του φυσικοθεραπευτή και εξαιρετικού επιστήμονα, Χρήστου Κούτρα. Ο εκλιπών προσέφερε με συνέπεια και επαγγελματισμό τις πολύτιμες υπηρεσίες του και στον σύλλογό μας, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον αθλητισμό της Θράκης. Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει», αναφέρει σε ανακοίνωση η ομάδα του Πανθρακικού.

O Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών αναφέρει: «Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Χρήστου Κούτρα.Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο Pανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τη ξαφνική απώλεια του φυσικοθεραπευτή, Χρήστου Κούτρα.

Ο Χρήστος Κούτρας υπήρξε διακεκριμένος φυσικοθεραπευτής της Κομοτηνής, επιστήμονας με βαθιά κατάρτιση και άνθρωπος με σπάνιο ήθος, που υπηρέτησε το επάγγελμά μας με συνέπεια και αφοσίωση. Η προσφορά του στα κοινά του κλάδου μας ήταν ανεκτίμητη, έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών ενεργό και πολύτιμο μέλος της Διοικούσας

Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης, αγωνιζόμενος πάντα για την αναβάθμιση και την ανάδειξη της φυσικοθεραπείας στην περιοχή του.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του».