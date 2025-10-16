Θλίψη στην Λαμία για τον μηχανικό αεροπορίας που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Αθήνα

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Λαμία ο ξαφνικός θάνατος του 45χρονου Αντώνη, ο οποίος σκοτώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/10) σε τροχαίο δυστύχημα στην Αθήνα, όπου υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία και ζούσε με τη σύζυγό του.

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στην τοπική κοινωνία, καθώς ο Αντώνης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, γεμάτος ζωή και διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον τόπο καταγωγής του, τον οποίο επισκεπτόταν συχνά για να βλέπει την οικογένεια και τους φίλους του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ενώ ο νεαρός κινούνταν με τη μηχανή του. Μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία, ενώ έχει διαταχθεί και ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, η κηδεία του θα τελεστεί στη Λαμία, με τις λεπτομέρειες να ανακοινώνονται το προσεχές διάστημα.