Θλίψη στο Περιστέρι: Οδηγός της ομάδας μπάσκετ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Η Καρδίτσα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στο Περιστέρι, επικρατώντας στην έδρα της με σκορ 88-74. Η ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου έδειξε αποφασιστικότητα και κυριαρχία στο παρκέ, κατακτώντας μια σημαντική νίκη.

Ωστόσο, η ατμόσφαιρα μετά το τέλος του αγώνα επισκιάστηκε από ένα τραγικό γεγονός. Στη συνέντευξη Τύπου, ο Βασίλης Ξανθόπουλος θέλησε να αφήσει στην άκρη το αγωνιστικό κομμάτι και να μοιραστεί μια δυσάρεστη είδηση που συγκλόνισε την ομάδα του Περιστερίου:

«Αρχικά, να αφήσουμε λίγο το παιχνίδι. Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά όλων μας, καθώς ένας από τους οδηγούς της ομάδας μας, ο Νίκος Μπαφάκης, σήμερα σκοτώθηκε σε τροχαίο, οπότε στέλνω τα συλλυπητήριά στην οικογένειά του. Δυστυχώς, είναι έτσι η ζωή, είναι ένα πολύ δύσκολο γεγονός για όλη την ομάδα, για την οικογένειά του κυρίως και ήταν μία δύσκολη μέρα», ανέφερε.

Η απώλεια του Νίκου Μπαφάκη βύθισε σε θλίψη το Περιστέρι, με την ομάδα να εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στην οικογένεια του εκλιπόντος.