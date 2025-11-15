Μενού

Θλίψη στο Περιστέρι: Οδηγός της ομάδας μπάσκετ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Συγκλονισμένη η ομάδα του Περιστερίου από τον θάνατο του οδηγού της σε τροχαίο.

μπάσκετ περιστλέρι
Βασίλης Ξανθόπουλος | YouTube / @askarditsas TV
Η Καρδίτσα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στο Περιστέρι, επικρατώντας στην έδρα της με σκορ 88-74. Η ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου έδειξε αποφασιστικότητα και κυριαρχία στο παρκέ, κατακτώντας μια σημαντική νίκη.

Ωστόσο, η ατμόσφαιρα μετά το τέλος του αγώνα επισκιάστηκε από ένα τραγικό γεγονός. Στη συνέντευξη Τύπου, ο Βασίλης Ξανθόπουλος θέλησε να αφήσει στην άκρη το αγωνιστικό κομμάτι και να μοιραστεί μια δυσάρεστη είδηση που συγκλόνισε την ομάδα του Περιστερίου:

«Αρχικά, να αφήσουμε λίγο το παιχνίδι. Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά όλων μας, καθώς ένας από τους οδηγούς της ομάδας μας, ο Νίκος Μπαφάκης, σήμερα σκοτώθηκε σε τροχαίο, οπότε στέλνω τα συλλυπητήριά στην οικογένειά του. Δυστυχώς, είναι έτσι η ζωή, είναι ένα πολύ δύσκολο γεγονός για όλη την ομάδα, για την οικογένειά του κυρίως και ήταν μία δύσκολη μέρα», ανέφερε.

Η απώλεια του Νίκου Μπαφάκη βύθισε σε θλίψη το Περιστέρι, με την ομάδα να εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στην οικογένεια του εκλιπόντος.

