Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο: «Έφυγε» ξαφνικά στα 56 του ο Νίκος Παπαδάκος

Με βαθιά θλίψη το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ ανακοινώνει την πρόωρη απώλεια του δημοσιογράφου και μέλους του, Νίκου Παπαδάκου, ο οποίος «έφυγε» σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 56 ετών, έπειτα από οξύ καρδιακό επεισόδιο.
Ο Νίκος Παπαδάκος γεννήθηκε το 1970 στα Άσπρα Χώματα του Πειραιά και στη δημοσιογραφική του πορεία εργάστηκε στις εφημερίδες «Φίλαθλος», «Πρωταθλητής» και «Sportime», στα τηλεοπτικά κανάλια «Nova» και «TV Magic», ενώ μέχρι και πέρυσι αρθρογραφούσε στην ιστοσελίδα «zougla.gr».
Στην πρόσφατη απονομή δημοσιογραφικών Βραβείων του ΠΣΑΤ τιμήθηκε για τη συγγραφή του βιβλίου του «Μας διώξαν από την Κοκκινιά», ενώ στις τελευταίες εκλογές είχε θέσει υποψηφιότητα για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εκφράζοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τα κοινά του Συνδέσμου.
Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.