Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο: Πέθανε ξαφνικά στα 34 ο Θωμάς Μαρκόπουλος

Φτωχότερη είναι από σήμερα η δημοσιογραφική οικογένεια, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία μόλις 34 ετών, ο δημοσιογράφος και επικοινωνιολόγος Θωμάς Μαρκόπουλος. Ο αδόκητος θάνατός του έχει βυθίσει στο πένθος τον τόπο καταγωγής του, το Κιλκίς, αλλά και τον ευρύτερο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Ο 34χρονος βρισκόταν το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη, όπου εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Καβρό Αποκορώνου, στα Χανιά, στο πλαίσιο της τρέχουσας τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα τοπικά ρεπορτάζ, το βράδυ της Τρίτης κατέρρευσε αναπάντεχα. Η κινητοποίηση των παρευρισκόμενων ήταν άμεση και ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να τον κρατήσουν στη ζωή, ο Θωμάς Μαρκόπουλος δεν τα κατάφερε, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο Θωμάς Μαρκόπουλος, με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρύση Κιλκίς και τον Ίασμο Ροδόπης, ξεχώριζε για την εργατικότητα και την ευγένειά του. Είχε δημιουργήσει μια αξιόλογη ακαδημαϊκή και επαγγελματική βάση: είχε σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις, Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία στην Καστοριά, κατείχε δίπλωμα Δημοσιογραφίας από τη Θεσσαλονίκη, ενώ βρισκόταν στο στάδιο ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών του σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Από το 2009 είχε συνεχή και δυναμική παρουσία στον χώρο της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας. Από το 2020 ανήκε στο δυναμικό του «OK RADIO», παρουσιάζοντας την ενημερωτική εκπομπή «πολιτικοΛΟΓΟΣ», ενώ παράλληλα διατηρούσε στήλη αρθρογραφίας στην εφημερίδα «ΕΙΔΗΣΕΙΣ». Στην πλούσια επαγγελματική του διαδρομή, είχε επίσης συνεργαστεί με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, και είχε ολοκληρώσει πρακτική άσκηση στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Χάγη.

Το αντίο της Δόμνας Μιχαηλίδου

Η είδηση της απώλειάς του σκόρπισε θλίψη σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τον αποχαιρέτησε με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Πριν από δέκα ημέρες, στα Χανιά, είδα τελευταία φορά τον Θωμά. Ένα φίλο που έκανα το 2019. Οξυδερκή, ζεστό και μοναδικά καλοπροαίρετο.

Είμαι σοκαρισμένη και βαθιά στεναχωρημένη. Ο νους δεν χωρά ότι καλούμαστε να τον αποχαιρετήσουμε».