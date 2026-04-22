Μιχαηλίδου: «Η κατοικία δεν είναι πολυτελές δικαίωμα» - Νέα Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική

Σε μια ζωτικής σημασίας ανακοίνωση για την κοινωνική πολιτική της χώρας, προχώρησε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Προστασίας και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, σε ομιλία της στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών 2026.

Η κυρία Μιχαηλίδου έκανε γνωστό ότι το υπουργείο ολοκληρώνει τη σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής για τη Στεγαστική Πολιτική.

Όπως ανέφερε, η στρατηγική διαρθρώνεται στους πυλώνες της αύξησης της προσφοράς, της στεγαστικής συνδρομής και των δομικών μεταρρυθμίσεων και εδράζεται σε μια πρωτοποριακή μελέτη που συγκεντρώνει για πρώτη φορά αναλυτικά στοιχεία για το στεγαστικό απόθεμα σε ολόκληρη την επικράτεια.

Διευκρίνισε δε ότι τα δεδομένα αυτά, χαρτογραφημένα σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου, παρέχουν πλέον στην Πολιτεία μια καθαρή εικόνα των στεγαστικών αναγκών ανά περιοχή, επιτρέποντας τον σχεδιασμό παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στην πραγματική πίεση που δέχεται κάθε τοπική κοινωνία.

Συμμετέχοντας σε πάνελ, με θέμα «Χτίζοντας το Μέλλον της Προσιτής Στέγασης» η Δόμνα Μιχαηλίδου, συνομιλώντας με τον διεθνή εμπειρογνώμονα σε θέματα Real Estate και πρώην επικεφαλής του βρετανικού κυβερνητικού οργανισμού Homes England, Πίτερ Ντέντον, ο οποίος μετέφερε τη βρετανική εμπειρία, διαφορετικών, ωστόσο, μεγεθών και παραδόσεων, ανέλυσε το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης, μέσα από μία σειρά διαδοχικών παρεμβάσεων.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, χωρίς να έχει ιδιαίτερη παράδοση στην κοινωνική κατοικία, πέρα από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, με τα προβλήματά του, πρέπει να καλύψει ένα κενό δεκαετιών, υλοποιώντας ένα συγκροτημένο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης μέσω 43 στοχευμένων μέτρων, ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέτρα που είναι συγκεντρωμένα στην πλατφόρμα stegasi.gov.gr.

Όπως εξήγησε, η κυβερνητική πολιτική μετατοπίζεται δραστικά από την ενίσχυση της ζήτησης στην ουσιαστική ενίσχυση της προσφοράς ακινήτων, με στόχο την αύξηση του στεγαστικού αποθέματος ως τον μόνο ρεαλιστικό δρόμο για τη μείωση των τιμών.

Ακολούθως, συμμετέχοντας στο πάνελ με θέμα τα «Μοντέλα Κοινωνικών Ακινήτων: Αντιμετώπιση της Στεγαστικής Πρόκλησης», πλαισιωμένη από τους Παναγιώτη Σταμπουλίδη (αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου), Άννα Ροκοφύλλου (πρόεδρο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) και Ιωάννη Μπίτζη (εταίρο Στρατηγικής & Υλοποίησης στην EY-Parthenon Ελλάδας), η Δόμνα Μιχαηλίδου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις νέες μορφές σύμπραξης για την εξασφάλιση προσιτής στέγης.

Ανέδειξε τη νέα στρατηγική για την κοινωνική στέγαση, τονίζοντας ότι η κατοικία αποτελεί τη βάση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος, ενώ χαρακτήρισε αναγκαία τη σύμπραξη και την ευθύνη τόσο της αγοράς, όσο και της κοινωνίας, η οποία, όπως είπε αναγνωρίζει τη χρησιμότητα της κοινωνικής κατοικίας, αλλά όχι στη δική της περιοχή.

Η υπουργός αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο πρόγραμμα της Κοινωνικής Αντιπαροχής, όπου τουλάχιστον το 30% των κατοικιών θα διατίθεται με ελεγχόμενο χαμηλό μίσθωμα, καθώς και στη συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την κατασκευή 2.300 κατοικιών σε στρατόπεδα.

Παράλληλα, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με την παράδοση των πρώτων 500 έως 700 κατοικιών να τοποθετείται έως το 2029, ενώ σημείωσε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν ήδη ανακαινιστεί 40 διαμερίσματα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία μίσθωσης.

«Η κατοικία δεν είναι ένα πολυτελές δικαίωμα, αλλά ένα κοινό, ανθρώπινο δικαίωμα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι το στεγαστικό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το δημογραφικό ζήτημα, καθώς η διασφάλιση αξιοπρεπούς στέγης αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία της νέας οικογένειας.

Απ’ την πλευρά τους, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες αναγνώρισαν την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος για την κοινωνική στέγαση και τις διαφορετικές ανάγκες για κάθε κοινωνική ομάδα. Ο κ. Σταμπουλίδης είπε ότι το Υπερταμείο, πέρα απ’ την επίλυση των σύνθετων νομικών προβλημάτων, θα εξετάσει τις πιθανές βελτιώσεις που θα απαιτηθούν από την εμπειρία αυτή, ενώ η κα Ροκοφύλλου εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι τα προγράμματα που υλοποιεί το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, με τη χρηματική ενίσχυση των φοιτητών και των οικογενειών τους, καθώς και την ανακαίνιση και την κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών, θα βελτιωθεί η κατάσταση.