Θλίψη στους Φούρνους: Πέθανε ο δήμαρχος Δημήτρης Καρύδης

Πεθανε σε ηλικία 57 ετών ο δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης, βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία. Ο εκλιπών νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, δίνοντας μάχη με τον καρκίνο σε τελικό στάδιο.

Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναλάβει τα δημαρχιακά του καθήκοντα τον Δεκέμβριο του 2020, διαδεχόμενος τον Γιάννη Μαρούση.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου, στις 12:30, στους Φούρνους. Επιθυμία της οικογένειάς του είναι, αντί στεφάνων, τα χρήματα να διατεθούν για την ενίσχυση του Συλλόγου Φίλων και Υποστηρικτών Καρκινοπαθών Νομού Σάμου «ΕυΠο».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, το προσωπικό του δήμου, καθώς και εκπρόσωποι φορέων του Νομού Σάμου εξέφρασαν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.