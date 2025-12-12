Θολό το τοπίο για τον καιρό τα Χριστούγεννα: Ο Κολυδάς προετοιμάζει για επιδείνωση

Αν και πιο πρώιμες προβλέψεις ήθελαν αίθριο «τοπίο» τα Χριστούγεννα, ο Θεόδωρος Κολυδάς μας προετοιμάζει για πιθανή επιδείνωση του καιρού τις μέρες των γιορτών, καθώς τα προβλεπτικά μοντέλα διίστανται για την πορεία του.

Η σύγκριση μας "αποκαλύπτει" κάτι που γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις πέραν 7 ημερών έχουν πολύ υψηλή αβεβαιότητα, ιδίως για τοπικές βροχές ή χιονοπτώσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα Χριστούγεννα είναι ενδεικτικές και εύθραυστες σε βάθος χρόνου.

Κολυδάς για Χριστούγεννα - Αντικρουόμενες οι προβλέψεις

Ο μετεωρολόγος παρέθεσε στη συνέχεια σειρά προγνώσεων από διάφορα μοντέλα, και το πώς κάποιες είναι αντιφατικές:

Το GFS δίνει λιγότερο υετό από το ECMWF , τόσο σε έκταση όσο και σε ένταση.

δίνει λιγότερο από το , τόσο σε έκταση όσο και σε ένταση. Για τη θερμοκρασία δεν προκύπτει ουσιαστική διαφορά μεταξύ ECMWF και GFS . Και τα δύο “βλέπουν” το ίδιο θερμοκρασιακό καθεστώς.

δεν προκύπτει ουσιαστική διαφορά μεταξύ και . Και τα δύο “βλέπουν” το θερμοκρασιακό καθεστώς. Για τους ανέμους το GFS δίνει πιό ενισχυμένους βοριάδες, δηλαδή πιο «ξηρό» σενάριο , ενω το ECMWF δίνει Α–ΝΑ άνεμο, πιο υγρό και "παραγωγικό" σενάριο.

Θα πρέπει ακόμη να περιμένουμε αρκετές μέρες για σαφή συμπεράσματα. Τίποτε δεν έχει "κλειδώσει" για τον καιρό των Χριστουγέννων», υπογράμμισε καταληκτικά.