Θολό το τοπίο για τον καιρό τα Χριστούγεννα: Ο Κολυδάς προετοιμάζει για επιδείνωση

Αν και πιο πρώιμες προβλέψεις ήθελαν αίθριο «τοπίο» τα Χριστούγεννα, ο Θεόδωρος Κολυδάς μας προετοιμάζει για πιθανή επιδείνωση του καιρού τις μέρες των γιορτών, καθώς τα προβλεπτικά μοντέλα διίστανται για την πορεία του.
Η σύγκριση μας "αποκαλύπτει" κάτι που γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις πέραν 7 ημερών έχουν πολύ υψηλή αβεβαιότητα, ιδίως για τοπικές βροχές ή χιονοπτώσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα Χριστούγεννα είναι ενδεικτικές και εύθραυστες σε βάθος χρόνου.
Κολυδάς για Χριστούγεννα - Αντικρουόμενες οι προβλέψεις
Ο μετεωρολόγος παρέθεσε στη συνέχεια σειρά προγνώσεων από διάφορα μοντέλα, και το πώς κάποιες είναι αντιφατικές:
- Το GFS δίνει λιγότερο υετό από το ECMWF, τόσο σε έκταση όσο και σε ένταση.
- Για τη θερμοκρασία δεν προκύπτει ουσιαστική διαφορά μεταξύ ECMWF και GFS. Και τα δύο “βλέπουν” το ίδιο θερμοκρασιακό καθεστώς.
- Για τους ανέμους το GFS δίνει πιό ενισχυμένους βοριάδες, δηλαδή πιο «ξηρό» σενάριο , ενω το ECMWF δίνει Α–ΝΑ άνεμο, πιο υγρό και "παραγωγικό" σενάριο.
Θα πρέπει ακόμη να περιμένουμε αρκετές μέρες για σαφή συμπεράσματα. Τίποτε δεν έχει "κλειδώσει" για τον καιρό των Χριστουγέννων», υπογράμμισε καταληκτικά.
- Θερμή υποδοχή Πιερρακάκη στη Βουλή: «Η εκλογή στην προεδρία του Eurogroup είναι νίκη της πατρίδας»
- Droulias Brothers: Τους ακύρωσε συναυλία ο Δήμος Αγίου Δημητρίου - Η αφιέρωση στον Ηλία Κασιδιάρη
- Αν ψάχνατε τον εξαφανισμένο Ντάνο, αυτό είναι το καινούργιο μαχητικό του πρότζεκτ στον ΑΝΤ1+
- Ο λόγος για τον οποίο ο Νίκος Σταυρίδης είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει στην Ακρόπολη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.