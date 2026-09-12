Θρίλερ με αίσιο τέλος στην Οίτη: Διακόπηκε το Ultra Trail λόγω κακοκαιρίας – Σώοι 8 εγκλωβισμένοι δρομείς

Λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Οίτη το βράδυ του Σαββάτου (12/9), αποφασίστηκε η οριστική διακοπή του αγώνα βουνού Oiti Ultra Trail, απόστασης 102 χιλιομέτρων. Η ισχυρή καταιγίδα και οι κατολισθήσεις που ακολούθησαν προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στα μονοπάτια και στο ορεινό οδικό δίκτυο, μπλοκάροντας την πρόσβαση των οχημάτων υποστήριξης, των εθελοντών και του προσωπικού στους σταθμούς εφοδιασμού.

Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την ασφαλή εκκένωση των 126 δρομέων και όλων των εμπλεκομένων. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρέθηκαν οκτώ αθλητές, με τον έναν να καλεί σε βοήθεια μέσω του 112. Όπως αναφέρει το LamiaNow.gr, και οι οκτώ εντοπίστηκαν άμεσα, είναι καλά στην υγεία τους και παραμένουν προληπτικά σε δύο καλύβες στην περιοχή «Μαυροτσούμαρο». Λόγω του δύσβατου της περιοχής, για τον απεγκλωβισμό τους συνδράμουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Φωκίδα.

Στην ευρύτερη επιχείρηση διάσωσης συμμετέχει ενεργά ο Δήμος Λαμιέων, διαθέτοντας τον μηχανισμό του και αγροτικά οχήματα για τη μεταφορά των αθλητών και των εθελοντών από το βουνό. Παράλληλα, το πρωί της Κυριακής αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες καθαρισμού του δρόμου από τα φερτά υλικά, προκειμένου να απεγκλωβιστούν τα οχήματα που παρέμειναν ακινητοποιημένα στο σημείο.

Τέλος, σύμφωνα με ενημέρωση των διοργανωτών, παρά την ακύρωση της μεγάλης διαδρομής, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στην εναλλακτική διαδρομή του αγώνα «Ελέβορος», απόστασης 16 χιλιομέτρων, την ώρα που η επιχείρηση ασφαλούς απομάκρυνσης από το βουνό συνεχίζεται.