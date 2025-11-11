Θρίλερ με τον θάνατο του 26χρονου Αχιλλέα: Έπεσε από πεζογέφυρα στη Συγγρού - Μαρτυρία για τσακωμό

Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει τον θάνατο του 26χρονου Λαρισαίου Αχιλλέα, ο οποίος έπεσε από την πεζογέφυρα στη διάβαση της Συγγρού με τη Δαβάκη.

Σύμφωνα με το onlarissa, ο 26χρονος, φοιτητής - γιος γνωστού Λαρισαίου - σε λίγες ημέρες θα ορκιζόταν και θα έπαιρνε το πτυχίο του από την Πάντειο.

Διαβάστε ακόμα: Αλεξανδρούπολη: Νεαρή φοιτήτρια Μοριακής Βιολογίας από τη Λάρισα νεκρή στο διαμέρισμά της

Ο άτυχος νεαρός αν και μεταφέρθηκε έγκαιρα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», οι γιατροί απλώς διέγνωσαν το θάνατό του.

Η κηδεία του οποίου θα τελεστεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Η ΕΛ.ΑΣ αναζητά βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να πέσει «φως» στην υπόθεση.

Μάλιστα, φαίνεται πως εξετάζεται μαρτυρία βάσει της οποίας υπάρχει το ενδεχόμενο να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα που ίσως να εμπλέκεται στην πτώση του στο κενό, κάτι που η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά.

Οι γονείς του φοιτητή από τη Λάρισα βρέθηκαν στα γραφεία της Αστυνομίας στην Αθήνα και κατέθεσαν.

