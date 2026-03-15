Θρίλερ στα 1.950 μέτρα: Η δραματική διάσωση ορειβάτη στην Τύμφη και η επιχείρηση με ελικόπτερο

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός ορειβάτη που τραυματίστηκε στα 1.950 μέτρα υψόμετρο, κατά την ανάβασή του προς τη Δρακόλιμνη Τύμφης, στην Ήπειρο.
Το ατύχημα συνέβη καθ' οδόν για το καταφύγιο της Αστράκας. Καθώς ο άνδρας αδυνατούσε να περπατήσει, ο αρχηγός της παρέας –εθελοντής διασώστης– έστησε άμεσα επιχείρηση ανάσυρσης. Χρησιμοποιώντας σχοινιά, η ομάδα κατάφερε να μεταφέρει τον τραυματία με ασφάλεια στο καταφύγιο.
Εκεί έσπευσε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για τις πρώτες βοήθειες. Λόγω του χιονισμένου και δύσβατου αναγλύφου, κλήθηκε ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε με δεξιοτεχνία στην απότομη πλαγιά, παραλαμβάνοντας τον ορειβάτη και ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη δραματική αεροδιακομιδή.
- Επέλαση Σεφερλή στην πρεμιέρα του στο Mega και άνετη πρωτιά
- Καλαμαριά: «Κλειδί» στην υπόθεση οι απολογίες των φίλων του 20χρονου - Τι είπε στο Reader ο θείος του 23χρονου
- Πόσο ασφαλή είναι τα social media για έναν ανήλικο σήμερα; Φτιάξαμε λογαριασμό και το διαπιστώσαμε μόνοι μας
- Tα 2 ελληνικά νησιά που αυτό το καλοκαίρι επιβάλλουν αυστηρούς κανόνες για να μην «βουλιάξουν»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.