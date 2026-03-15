Θρίλερ στα 1.950 μέτρα: Η δραματική διάσωση ορειβάτη στην Τύμφη και η επιχείρηση με ελικόπτερο

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός ορειβάτη που τραυματίστηκε στα 1.950 μέτρα υψόμετρο, κατά την ανάβασή του προς τη Δρακόλιμνη Τύμφης, στην Ήπειρο.

Το ατύχημα συνέβη καθ' οδόν για το καταφύγιο της Αστράκας. Καθώς ο άνδρας αδυνατούσε να περπατήσει, ο αρχηγός της παρέας –εθελοντής διασώστης– έστησε άμεσα επιχείρηση ανάσυρσης. Χρησιμοποιώντας σχοινιά, η ομάδα κατάφερε να μεταφέρει τον τραυματία με ασφάλεια στο καταφύγιο.

Κατά την πορεία μας προς την Δρακόλιμνη Τύμφης, φτάνοντας στο καταφύγιο της Αστράκας ενημερωθήκαμε πως έγινε ατύχημα με ορειβάτες. Καθώς ο αρχηγός της ομάδας είναι εθελοντής διασώστης, έκανε το πρώτο βήμα ανεβάζοντας με σχοινιά τον ορειβάτη με την συνδρομή συμμετεχόντων της ομάδας. Έπειτα ήρθαν όλοι στο καταφύγιο. Έφτασε διασώστης της ΕΜΑΚ, τον προετοίμασε και ενημέρωσε ότι πρέπει να γίνει αεροδιάσωση καθώς ο παθών δεν ήταν σε θέση να περπατήσει.

Εκεί έσπευσε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για τις πρώτες βοήθειες. Λόγω του χιονισμένου και δύσβατου αναγλύφου, κλήθηκε ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε με δεξιοτεχνία στην απότομη πλαγιά, παραλαμβάνοντας τον ορειβάτη και ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη δραματική αεροδιακομιδή.