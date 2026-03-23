Θρίλερ στα Εξάρχεια: ΙΧ «καβάλισε» το πεζοδρόμιο και σταμάτησε σε καφετέρια – Σβηστά τα φανάρια στο σημείο

Σοκάρει το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Σόλωνος, στα Εξάρχεια, όπου από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα.

Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και προσέκρουσε οριακά σε κατάστημα εστίασης. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η πορεία του οχήματος ανακόπηκε από μια πινακίδα την οποία παρέσυρε, γεγονός που απέτρεψε την εισβολή του ΙΧ με μεγαλύτερη ορμή μέσα στην καφετέρια.

Από το ατύχημα τραυματίστηκε ελαφρά ένας διανομέας που βρισκόταν στο σημείο, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου προσήχθη από τις Αρχές για να δώσει εξηγήσεις. Ευτυχώς, τη στιγμή της εκτροπής δεν υπήρχαν πεζοί στο πεζοδρόμιο, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραγωδία.

Σοβαρά ερωτηματικά προκαλούν οι αναφορές μαρτύρων, σύμφωνα με τις οποίες οι φωτεινοί σηματοδότες στη συγκεκριμένη διασταύρωση δεν λειτουργούσαν την ώρα του συμβάντος, δυσχεραίνοντας την κίνηση των οχημάτων σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας.