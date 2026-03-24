Θρίλερ στα Γλυκά Νερά: Εξαφανίστηκε η 15χρονη Αλεξάνδρα-Έλλη

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές και στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση της Αλεξάνδρας - Έλλης Κ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (23/03) από την περιοχή των Γλυκών Νερών. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων της έγινε κατόπιν επείγοντος αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς εκφράζονται φόβοι πως η ζωή της βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.
Η έφηβη κοπέλα, που έχει ύψος 1,60 μ. και αδύνατη σωματική διάπλαση, ξεχωρίζει από τα έντονα κόκκινα μαλλιά και τα καστανά της μάτια, ενώ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αποτελούν τα σκουλαρίκια που φέρει στο κάτω χείλος και στο αριστερό φρύδι. Την ώρα που χάθηκαν τα ίχνη της, φορούσε μωβ φόρμα, γκρι φούτερ ζακέτα και μαύρα αθλητικά παπούτσια, ενώ κρατούσε μαζί της μια μαύρη σχολική τσάντα πλάτης.
Κάθε πληροφορία είναι κρίσιμη για τον εντοπισμό της, με τις αρχές να ζητούν από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αν δουν κάποια κοπέλα που να ταιριάζει σε αυτή την ιδιαίτερη περιγραφή.
- Τι καιρό έκανε την 25η Μαρτίου 1821: Ο Κολυδάς αποκάλυψε τον τρόπο που μπορούμε να μάθουμε
- Ο Κουφοντίνας ανατρέπει τα δεδομένα για 17 Νοέμβρη: Το λάθος του Σάββα Ξηρού
- Μοντέλο του OnlyFans θρηνεί για τον θάνατο του ιδιοκτήτη του: «Μεγάλωσα με κουπόνια και μου άλλαξε τη ζωή»
- Ντορέττα Παπαδημητρίου για Μπραντ Πιτ: «Αν μου έλεγαν να βγαίνω από το δελφίνι, κομπάρσα, θα πήγαινα»
