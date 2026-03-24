Θρίλερ στα Γλυκά Νερά: Εξαφανίστηκε η 15χρονη Αλεξάνδρα-Έλλη

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές και στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση της Αλεξάνδρας - Έλλης Κ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (23/03) από την περιοχή των Γλυκών Νερών. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων της έγινε κατόπιν επείγοντος αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς εκφράζονται φόβοι πως η ζωή της βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-ΕΛΛΗΣ Κ., 15 ΕΤΩΝ



Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε 📞116000https://t.co/PudjJvq61W pic.twitter.com/sJOmgUB9tN — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) March 24, 2026

Η έφηβη κοπέλα, που έχει ύψος 1,60 μ. και αδύνατη σωματική διάπλαση, ξεχωρίζει από τα έντονα κόκκινα μαλλιά και τα καστανά της μάτια, ενώ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αποτελούν τα σκουλαρίκια που φέρει στο κάτω χείλος και στο αριστερό φρύδι. Την ώρα που χάθηκαν τα ίχνη της, φορούσε μωβ φόρμα, γκρι φούτερ ζακέτα και μαύρα αθλητικά παπούτσια, ενώ κρατούσε μαζί της μια μαύρη σχολική τσάντα πλάτης.

Κάθε πληροφορία είναι κρίσιμη για τον εντοπισμό της, με τις αρχές να ζητούν από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αν δουν κάποια κοπέλα που να ταιριάζει σε αυτή την ιδιαίτερη περιγραφή.