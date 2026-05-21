Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός - Πού στρέφονται οι έρευνες

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στην περιοχή στον Τζιτζιφέ Αποκορώνου στα Χανιά, όπου εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός σε προχωρημένη σήψη σε δύσβατο, απόκρυμνο σημείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βρυσών αναμένεται να επιχειρήσουν προκειμένου να μεταφέρουν τη σορό, ενώ έχει ενημερωθεί και Ιατροδικαστής από το Ρέθυμνο, ο οποίος μεταβαίνει στο σημείο.
Το πόρισμα του ιατροδικαστή αναμένεται να δείξει εάν υπάρχει ταύτιση της σορού με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού, ο οποίος αγνοείτο από τις 7 Δεκεμβρίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Φρέ Αποκορώνου.
Για την εξέλιξη έχει ενημερωθεί και ο Όμιλος Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ), που είχε αναλάβει την έρευνα για την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού, ενώ ο πρόεδρος του Ομίλου, Χρήστος Ράμος μεταβαίνει στο σημείο.
