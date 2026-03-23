Θρίλερ στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Αγνοείται 34χρονος δύτης στο «πηγάδι του διαβόλου»

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, καθώς από το απόγευμα της Κυριακής (22/3) έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ένος 34χρονου δύτη.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο δύτης εγκλωβίστηκε σε ένα επικίνδυνο σημείο και συγκεκριμένα στο «πηγάδι του διαβόλου», ένα ποθαλάσιο πηγάδι βάθους 28 μέτρων με ισχυρά ρεύματα.
Ο 34χρονος είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με έναν ακόμα συνοδό δύτη, ο οποίος βγήκε κανονικά στην ακτή λίγο αργότερα και ειδοποίησε τις αρχές. Άμεσα στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από το Λιμενικό και ειδικούς διασώστες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι σήμερα.
