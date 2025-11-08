Θρίλερ στη Βοιωτία: Πάνω από 48 ώρες στο σημείο το πτώμα - Ψάχνουν σύνδεση με την Greek Mafia

Σε μία απομονωμένη και πυκνόφυτη περιοχή, ανάμεσα στα χωριά Σκούρτα και Κλειδί στη Βοιωτία, εντοπίστηκε τυχαία από έναν κυνηγό η απανθρακωμένη σορός, δεμένη με χειροπέδες, μέσα στο καμένο όχημα, με τις αρχές να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το θύμα και να ξεδιαλύνουν το θρίλερ που απλώνεται μπροστά τους.

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, επισήμανε στην ΕΡΤ ότι δεν έγινε αντιληπτή η πυρκαγιά στο όχημα και πως εκτικάται ότι η σορός ήταν για πάνω από δύο 24ωρα στο σημείο.

Το σημείο είναι πολύ απομονωμένο και η πρόσβαση γίνεται μόνο από αγροτικό δρόμο, ο οποίος είναι σε κακή κατάσταση.

Διαβάστε ακόμα: Θρίλερ στη Βοιωτία: Βρέθηκε άνδρας απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο - Δεμένος με χειροπέδες

«Αναζητούν στοιχεία οι αστυνομικοί για να ταυτοποιήσουν τη σορό που βρέθηκε απανθρακωμένη. Και σκεφτείτε, ότι ουσιαστικά δεν έγινε αντιληπτή η πυρκαγιά στο όχημα, όπως και στον νεκρό τη στιγμή που συνέβη. Αυτό που έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί είναι ότι βρίσκεται τουλάχιστον δύο 24ωρα εκεί το απαθρακωμένο πτώμα, όπως και το καμένο όχημα», σημείωσε χαρακτηριστικά η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Βοιωτία | ERT

«Ενημερωθήκαμε από κάποιον κυνηγό, ο οποίος περνούσε από την περιοχή, καθώς είναι πραγματικά αρκετά απομονωμένη. Βρίσκεται σε μια χωμάτινη οδό το συγκεκριμένο σημείο, οπότε δε θα μπορούσε να γίνει αντιληπτός ή αντιληπτοί οι δράστες, αν μιλάμε για εγκληματική ενέργεια από κάποιον. Είναι αυτό που εξετάζεται, βέβαια, από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλήματος και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που έχουν αναλάβει την προανάκριση», εξήγησε η ίδια.

Οι αρμόδιες αρχές αναζητούν ποιες εξαφανίσεις έχουν δηλωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να φτάσουν στην ταυτοποίηση της σορού και στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι το πτώμα βρέθηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και είχε χειροπέδες δεμένες πίσω. Το τζιπ είχε κλαπεί από την περιοχή της Γλυφάδας, τον περασμένο Μάιο και οι δράστες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες.

Οι έρευνες κινούνται προς πάσα κατεύθυνση και δεν αποκλείεται το έγκλημα να σχετίζεται με την Greek Mafia.

