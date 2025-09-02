Θρίλερ στη Λαμία: Απήγαγαν 30χρονο και τον βασάνιζαν για να τους δώσει τα χρήματά του

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται δύο νεαροί άνδρες από τη Λαμία, ηλικίας 25 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας (1/9) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι βαρύτατες και περιλαμβάνουν αρπαγή τύπου «Tiger kidnapping», ληστεία, απάτη μέσω υπολογιστή, παράνομη οπλοκατοχή και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8), όταν οι δράστες έστησαν ενέδρα στον 30χρονο έξω από το σπίτι του. Έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους και υπό την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, τον ακινητοποίησαν, του άρπαξαν κινητό και πορτοφόλι και στη συνέχεια τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί στο δικό του όχημα.

Τον ανάγκαζαν να κάνει αναλήψεις

Οι δράστες μετέφεραν τον 30χρονο αρχικά σε απόμερη τοποθεσία κοντά στο παλιό γήπεδο του Κάστρου, όπου με ξυλοδαρμό και απειλές απέσπασαν τους κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής. Στη συνέχεια, τον υποχρέωσαν να πραγματοποιήσει ανάληψη 4.000 ευρώ από ATM με μία από τις κάρτες του.

Παρά τις προσπάθειές τους, σε δεύτερο ATM δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν συναλλαγή λόγω τραπεζικών περιορισμών. Δεν σταμάτησαν όμως εκεί. Τον ανάγκασαν να ανοίξει νέο λογαριασμό σε άλλη τράπεζα και να μεταφέρει εκεί επιπλέον 2.300 ευρώ, τα οποία και εκταμίευσαν από διαφορετικό ΑΤΜ.

Όμηρος για 6 ώρες

Η ομηρία του θύματος διήρκεσε συνολικά έξι ώρες, με τις διαδρομές να γίνονται όλες με το δικό του αυτοκίνητο, υπό συνεχή απειλή όπλων. Οι δράστες τον εγκατέλειψαν στην περιοχή του Κάστρου και διέφυγαν πεζοί. Ο 30χρονος κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στην αστυνομία, η οποία προχώρησε σε ταχύτατη ταυτοποίηση του ενός εκ των δύο, ο οποίος εργάζεται ως διανομέας σε κατάστημα της πόλης.

Τι βρέθηκε στο σπίτι των δραστών

Κατά τις νομότυπες έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν: ένα πιστόλι κρότου με γεμιστήρα, ένα ρόπαλο με καρφιά, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία.

Οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν ενώπιον της Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση, ενώ ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν.