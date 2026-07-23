Μενού

Θρίλερ στη Σύρο με νεκρή γυναίκα: Βρέθηκε μαχαιρωμένη - Αναφορές για μία σύλληψη

Σοκ στη Σύρο από τον θάνατο νεαρής γυναίκας που βρέθηκε μαχαιρωμένη. Υπάρχουν αναφορές για την σύλληψη ενός υπόπτου.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία
Αστυνομία | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Σύρου η είδηση του τραγικού θανάτου μιας νεαρής γυναίκας. Σύμφωνα με το cyclades24, το θύμα εντοπίστηκε μαχαιρωμένο στην περιοχή της Άνω Σύρου, σημαίνοντας άμεσο συναγερμό στις τοπικές Αρχές.

Η σορός της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, την ώρα που αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο του εγκλήματος. Οι Αρχές διεξάγουν ενδελεχείς έρευνες, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τη σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Ωστόσο, η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημη ανακοίνωση, διατηρώντας τα στοιχεία της προανάκρισης στο στάδιο της εντατικής διερεύνησης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ