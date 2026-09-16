Θρίλερ στην Αλεξάνδρας: Μηχανή παρέσυρε ανδρόγυνο με παιδί - Στο νοσοκομείο 4 άτομα

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση τριών πεζών, ενός ζευγαριού με το παιδάκι τους, από μηχανή σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
Το περιστατικό έγινε κατά τις 15:30 στη συμβολή με τη Δέγλερη, απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, υπό συνθήκες που διερευνώνται.
Στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα που μετέφεραν το ανδρόγυνο και τον οδηγό της μηχανής στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και το παιδάκι στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκου».
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματίες είναι εκτός κινδύνου. Έρευνα για τα αίτια διενεργεί η Τροχαία.
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