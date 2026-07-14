Θρίλερ στην Επανομή: Αναποδογύρισε σκάφος – Αγνοείται 69χρονος, σώθηκε την τελευταία στιγμή η σύζυγός του

Μάχη με τον χρόνο δίνουν από τις πρώτες ώρες οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής, στη Θεσσαλονίκη, μετά την ανατροπή ερασιτεχνικού σκάφους που σήμανε γενικό συναγερμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΙ, ένα θρίλερ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στα νερά του Θερμαϊκού, καθώς αγνοείται τα ίχνη ενός 69χρονου άνδρα που επέβαινε στο σκάφος. Την ίδια στιγμή, η σύζυγός του κατάφερε να γλιτώσει τα χειρότερα χάρη στην άμεση επέμβαση ενός ιδιώτη, ο οποίος βρισκόταν τυχαία στο σημείο, λειτούργησε ως «από μηχανής θεός» και την ανέσυρε σώα από το νερό.

Αυτή την ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη μια τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης («SAR»), η οποία διεξάγεται υπό τον απόλυτο συντονισμό του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).