Συντετριμμένος ο σύζυγος της Βρετανίδας που αγνοείται στην Καβάλα, περιγράφει για πρώτη φορά πώς εκείνος αποκοιμήθηκε σε μια ξαπλώστρα και όταν ξύπνησε διαπίστωσε ότι η γυναίκα του είχε εξαφανιστεί.

Ο 66χρονος Κρις Μπούρντα μάλιστα επέκρινε την ελληνική αστυνομία, καθώς δεν είχε τη σοβαρότητα και το επείγον του περιστατικού στην αναζήτηση της 59χρονης Μισέλ, η οποία εξαφανίστηκε από την παραλία Οφρυνίου στην πόλη της Καβάλας γύρω στο μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής.

Τα πράγματά της είχαν παραμείνει στην ξαπλώστρα, ακόμη και η πετσέτα της, αλλά η κυρία Μπούρντα δεν ήταν πουθενά.

Μιλώντας στην Daily Mail από την Ελλάδα, όπου εξακολουθεί να αναζητά απεγνωσμένα τη σύζυγό του, ο κ. Μπούρντα είπε: «Φαινόταν αρκετά χαρούμενη εκείνη την ημέρα. Πήγαμε για μια σύντομη βουτιά καθώς φυσούσε και είχε μερικά κύματα.

Ο σύζυγος της Βρετανίδας | Facebook

Στη συνέχεια παρήγγειλε μερικές κρέπες και είπε ότι θα μπορούσαμε να κοιμηθούμε Δυστυχώς, εγώ κοιμήθηκα πρώτος και όταν ξύπνησα δεν ήταν εκεί.

Έτρεξα γρήγορα στην τουαλέτα και χτύπησα την πόρτα, αλλά δεν ήταν εκεί μέσα. Έπειτα έτρεξα στην παραλία για να κοιτάξω ξανά στο νερό. Ρώτησα τους ανθρώπους πίσω μας αν την είχαν δει, μου απάντησαν όχι, αλλά αργότερα έστειλαν μια φωτογραφία στην αστυνομία που μας έδειχνε να τρώμε κρέπες.

Τότε γύρισα γρήγορα στον σερβιτόρο να του πω ότι η γυναίκα μου έλειπε, την είδες;» «Την είδες;» άρχισε να γελάει».

Μόνο αφού ο κ. Μπούρντα εξήγησε στον σερβιτόρο ότι η σύζυγός του είχε «ψυχολογικά προβλήματα και έπρεπε να καλέσει την αστυνομία», ο μπάρμαν συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Δύο ώρες μετά ήρθε η αστυνομία»

Στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια από έναν τοπικό καταστηματάρχη, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία, αλλά οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο δύο ώρες αργότερα, αναγκάζοντας τον κ. Μπούρντα να συνεχίσει την έρευνά του μόνος του.

Ο κ. Μπούρντα είπε ότι δεν είδε ούτε έναν αστυνομικό στην παραλία την ημέρα που εξαφανίστηκε, ισχυρισμός που συμμερίστηκε και ένας άλλος πελάτης του ξενοδοχείου.

Η Βρετανίδα που χάθηκε | Facebook

Όπως είπε: «Η αστυνομία δεν έκανε τίποτα εκείνη την ημέρα. Μία καλεσμένη που ήταν εκεί εκείνη την ημέρα είπε ότι δεν είδε καμία αστυνομία και ούτε εγώ είδα την αστυνομία εκείνη την ημέρα, ούτε έναν αστυνομικό στην παραλία.

Το μόνο που είδα ήταν ένα περιπολικό να ανεβοκατεβαίνει τον δρόμο προς την παραλία. Δεν έβγαινα από το αυτοκίνητο, απλώς κοιτούσα προς τη θάλασσα».

Ο κ. Μπούρντα ισχυρίστηκε ότι δεν έχουν χρησιμοποιήσει σκύλους ή drones και χρησιμοποιούν το σκάφος έρευνας μόνο τη νύχτα ή νωρίς το πρωί «ώστε να μην ενοχλούν ή να ανησυχούν τους τουρίστες».

Όταν επισκέφθηκε το νοσοκομείο αναζητώντας τη σύζυγό του, είπε ότι οι γιατροί του είπαν ότι «πολλά περιστατικά» συμβαίνουν σε αυτήν την παραλία και ότι μερικές φορές μπορεί να είναι επικίνδυνο.

«Αναρωτιέμαι αν μου έχουν πει αν είναι ζωντανή για να μην τρομάξουν οι άλλοι τουρίστες», είπε.

Πρόσθεσε: «Έψαχνα άυπνος, μερα και νύχτα, ειδικά νωρίς το πρωί. Ήταν δύσκολο να δω τη νύχτα, όμως, καθώς ήταν τόσο σκοτεινά. Μέρες και νύχτες κατέβηκα στην ακτή, έψαξα σε θάμνους, ελαιώνες, άδεια σπίτια, εργοτάξια, αργότερα πήγα στους λόφους... τίποτα.

Ρώτησα την αστυνομία αν πιστεύουν ότι είναι ζωντανή, γιατί δεν χρησιμοποιούν σκυλιά, drones, ελικόπτερα και μου απάντησαν πού θα ψάξουμε; Είναι μια τεράστια περιοχή»

Ο φαρμακοποιός κ. Μπούρντα είπε ότι η σύζυγός του, η οποία εργαζόταν στην BT πριν εργαστεί σε τοπικό συμβούλιο, υπέφερε κατά διαστήματα από επεισόδια κατάθλιψης και άγχους για αρκετά χρόνια.

Η Βρετανίδα | Facebook

Είχε εξαφανιστεί και στο παρελθόν

Είχε εξαφανιστεί μια φορά στο παρελθόν, όταν ζούσαν στο Λονδίνο, έχοντας περάσει μια κρίση κατάθλιψης μετά την απόλυσή τους, αλλά ευτυχώς η αστυνομία έδρασε γρήγορα και η μητέρα ενός παιδιού βρέθηκε εκείνο το βράδυ.

Η κα Μπούρντα αρρώστησε ξανά τον Φεβρουάριο, ωστόσο, βρισκόταν σε διαδικασία ανάρρωσης και ήταν σε καλή διάθεση.

Η Βρετανίδα | Facebook

Καταγγελία στην βρετανική πρεσβεία

Ο απελπισμένος σύζυγος αναγκάστηκε να υποβάλει καταγγελία στην βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα, αφού πίστευε ότι η αστυνομική δύναμη στην Καβάλα δεν έκανε αρκετά για να βοηθήσει την ευάλωτη σύζυγό του.

Είπε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του είπε ότι μια αφοσιωμένη ομάδα εθελοντών, εκπαιδευμένων να βοηθούν στην εύρεση αγνοουμένων, θα έφτανε σύντομα για να βοηθήσει.

Είπε ότι φοβάται για άλλους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή και θα μπορούσαν να βρεθούν σε παρόμοια κατάσταση.

