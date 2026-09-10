Θρίλερ στην Κέρκυρα: 51χρονος κατηγορείται για τον βιασμό της ανήλικης εγγονής του

Έναν εφιάλτη φέρεται να βίωνε ένα 8χρονο κορίτσι μέσα στο ίδιο του το σπίτι, σε χωριό της Κέρκυρας, καθώς ο 51χρονος παππούς της φέρεται να το κακοποιούσε σεξουαλικά κατ' εξακολούθηση.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι Αρχές ξεκίνησαν να διερευνούν την υπόθεση, όταν το παιδί επισκέφθηκε μαζί με τη μητέρα της έναν γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης.
Ο γιατρός ενημέρωσε την μητέρα, η οποία μετέβει απευθείας στην Αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του 51χρονου. Μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε η συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη.
Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκοότητα, συνελήφθη και πέρασε σήμερα (10/9) το κατώφλι του Εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται όσα του αποδίδονται.
Οι γονείς της 8χρονης προχώρησαν και οι ίδιοι σε μηνυτήρια αναφορά, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται και οι αστυνομικοί ερευνούν την υπόθεση.
- Μουρατίδης για Μαζωνάκη: «Τα τελευταία 30 χρόνια, δεν ήταν καλά και το έκρυβαν όλοι»
- Μαζωνάκης: Κανείς από το προσωπικό του ιατρείου δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο - Τον έβγαλαν με καρέκλα
- «Νύχια τυραννόσαυρου, βλεφαρίδα τέντα»: Η Λατινοπούλου ζητά την επιστροφή της ποδιάς στα σχολεία
- Πλασμαφαίρεση: Η ιατρική θεραπεία που έγινε μόδα του Χόλιγουντ - Ποιοι σταρ την έχουν κάνει
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.