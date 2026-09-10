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Θρίλερ στην Κέρκυρα: 51χρονος κατηγορείται για τον βιασμό της ανήλικης εγγονής του

Συνελήφθη 51χρονος άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της 8χρονης εγγονής του.

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Ελληνική Αστυνομία
Ελληνική Αστυνομία | Shutterstock
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Έναν εφιάλτη φέρεται να βίωνε ένα 8χρονο κορίτσι μέσα στο ίδιο του το σπίτι, σε χωριό της Κέρκυρας, καθώς ο 51χρονος παππούς της φέρεται να το κακοποιούσε σεξουαλικά κατ' εξακολούθηση.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι Αρχές ξεκίνησαν να διερευνούν την υπόθεση, όταν το παιδί επισκέφθηκε μαζί με τη μητέρα της έναν γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης.

Ο γιατρός ενημέρωσε την μητέρα, η οποία μετέβει απευθείας στην Αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του 51χρονου. Μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε η συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη.

Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκοότητα, συνελήφθη και πέρασε σήμερα (10/9) το κατώφλι του Εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται όσα του αποδίδονται.

Οι γονείς της 8χρονης προχώρησαν και οι ίδιοι σε μηνυτήρια αναφορά, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται και οι αστυνομικοί ερευνούν την υπόθεση.

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