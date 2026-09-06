Θρίλερ στην Κοζάνη: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη - Παραμένει στα αζήτητα

Πτώμα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σήμερα, Κυριακή (06/09) στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, προς το παρόν δεν υπάρχει καμία πληροφορία όσον αφορά στην ταυτότητα του νεκρού, καθώς δεν έχει εμφανιστεί κάποιος να τον αναζητήσει.

Μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε καμία δήλωση από συγγενείς αγνοούμενου το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης.

Αυτό κάνει ιδιαίτερα δύσκολο το έργο της Αστυνομίας, η οποία προσπαθεί με τα στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει να βρει κάτι που θα την βοηθήσει.

Πιστεύεται πως το άψυχο σώμα βρισκόταν στο σημείο που εντοπίστηκε εδώ και περίπου έναν μήνα.