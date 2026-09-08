Θρίλερ στην Κυψέλη: Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν κοντά σε γήπεδο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών σε άλσος κοντά στο γήπεδο Αλεπότρυπας στην Κυψέλη, κοντά σε γήπεδο.

Σύμφωνα με το ERTNews, το μακάβριο εύρημα κινητοποίησε την Αστυνομία, με δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκαν τα οστά.

Οι έρευνες αναμένεται να ρίξουν φως στην προέλευση των οστών και να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για ανθρώπινα οστά.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε πριν από λίγο, σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, ενώ για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα ανθρώπινα οστά. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, τα οστά εντόπισε ένα παιδί που περνούσε από το σημείο, σε λοφίσκο κοντά στην οδό Μεγίστης. Στην περιοχή βρίσκεται δύναμη της ΕΛ.ΑΣ που ερευνά την υπόθεση.