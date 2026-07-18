Λίγα λεπτά μετά τις πέντε το απόγευμα απομακρύνθηκε, με όχημα γραφείου τελετών, η σορός, από το εγκαταλελειμμένο κτίριο, όπου εντοπίστηκε, στον αριθμό 7 της Ευελπίδων στην Κυψέλη.

Στο σημείο είχε σπεύσει νωρίτερα κλιμάκιο του εργαστηρίου εγκληματολογικών ερευνών καθώς και ιατροδικαστής.

Την έρευνα, σύμφωνα με το Orange Press Agency, αναλαμβάνει το ελληνικό FBI, όπως είναι γνωστή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις δύο παρά δέκα το μεσημέρι, ενημερώθηκε η αστυνομία από έναν άστεγο ότι αντιλήφθηκε δυσοσμία σε εγκαταλελειμμένο χώρο στην Κυψέλη.

Οι ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν μια ύποπτη βαλίτσα η οποία φαίνεται ότι περιέχει ανθρώπινο μέλος (κάτω άκρο) σε προχωρημένη σήψη.

O ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι πρόκειται για σορό γυναίκας σε προχωρημένη σήψη.

Απαντήσεις σχετικά με τον χρόνο και τα αίτια θανάτου της γυναίκας αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.