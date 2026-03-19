Θρίλερ στην Λάρισα: Πυροβόλησε τον αδερφό του μετά από άγριο καυγά

Σοκαριστική καταγγελία στη Λάρισα. Άνδρας γλίτωσε από τα πυρά του αδερφού του, μετά από καυγά. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.

Αστυνομία | Eurokinissi / Στέφανος Ραπάνης
Ένα σοκαριστικό περιστατικό που παραπέμπει σε οικογενειακή ταργωδία εκτυλίχθηκε στη Λάρισα, όπου ένας άνδρας κατήγγειλε πως ο ίδιος του ο αδερφός αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το θύμα, σε κατάσταση σοκ, μετέβη στο Αστυνομικό τμήμα Φαρσάλων και κατήγγειλε πως όλα ξεκίνησαν από μια έντονη λεκτική διαμάχη που είχε με τον αδερφό του, εξαιτίας προσωπικών διαφορών. Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης σε έξαλλη κατάσταση άρπαξε κυνηγητικό όπλο, σημάδεψε τον αδερφό του από μικρή απόσταση και τράβηξε την σκανδάλη. Ο καταγγέλων στάθηκε τυχερός καθώς τα σκάγια δεν τον πέτυχαν. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

