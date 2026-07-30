Θρίλερ στο Ρέθυμνο: Δραματικός απεγκλωβισμός 51 ατόμων από τη φωτιά στην Πρέβελη εν μέσω 8 μποφόρ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού 51 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, στο Ρέθυμνο, εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή «Ασώματος».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον γενικό συντονισμό του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι συνθήκες στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς έπνεαν ισχυροί βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, δυσχεραίνοντας την προσέγγιση των σκαφών και τη μεταφορά των εγκλωβισμένων.

Στην επιχείρηση συμμετείχε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα, τα οποία επιβιβάστηκαν στο περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους.

Στη θαλάσσια περιοχή παραμένουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη, ενώ στο σημείο μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης FRONTEX, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιφυλακής των αρμόδιων αρχών.

