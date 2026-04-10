Θρίλερ στον Άγιο Κωνσταντίνο: ΙΧ «τούμπαρε» στην παραλιακή εν μέσω πασχαλινής εξόδου

Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή οχήματος στον Άγιο Κωνσταντίνο. Σύγκρουση δύο ΙΧ μέσα στον χαμό της πασχαλινής εξόδου. Μόνο υλικές ζημιές.

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) στον παραλιακό δρόμο του Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας, προκαλώντας αναστάτωση στους εκατοντάδες οδηγούς που εκείνη την ώρα βρισκόταν καθ' οδόν για την πασχαλινή έξοδο.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με μεγάλη σφοδρότητα. Η σύγκρουση ήταν τόσο έντονη που, όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες του lamiareport.gr, το ένα από τα δύο οχήματα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, καταλήγοντας στη μέση του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξε κανένας σοβαρός τραυματισμός, με το συμβάν να καταγράφεται μόνο με υλικές ζημιές.

