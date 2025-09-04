Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Άνδρας και γυναίκα νεκροί σε διαμέρισμα - Δίπλα τους βρέθηκε όπλο

Συναγερμός στον Νέο Κόσμο καθώς μέσα σε διαμέρισμα βρέθηκαν νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Οι δύο σωροί ήταν σε κατάσταση αποσύνθεσης. Στο σημείο βρέθηκε πυροβόλο όπλο.

Προανάκριση διενεργεί η διεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αττικής.

Την αστυνομία φαίνεται ότι ειδοποίησαν γείτονες λόγω της δυσοσμίας από το διαμέρισμα. Στο σημείο έχει σπεύσει ιατροδικαστής.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο από το Orange Press Agency:

Νέος Κόσμος: «Άρχισε να μυρίζει και ειδοποιήσαμε τις Αρχές»

«Γύρισα το Σάββατο από διακοπές, είδα το φως του σπιτιού που μένουν οι παππούδες και δεν το είχαν σβήσει. Λέω "μπορεί να είναι άρρωστοι, θα το 'χουν ξεχάσει". Όμως περνούσαν οι μέρες και τα... ίδια. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ. Τρίτη και Τετάρτη χειρότερα. Σήμερα ακόμη χειρότερα. Και ο άνδρας μου είπε "γιατί μυρίζει τόσο άσχημα;".

Και λέμε πρέπει να ειδοποιήσουμε γιατί θα έχουν πεθάνει οι παππούδες. Γιατί τους ξέραμε. Ο άνδρας μου πήρε τηλέφωνο τον διαχειριστή, άνοιξαν την πόρτα και τους βρήκαν, νομίζω, στο υπνοδωμάτιο. Η κυρία δεν έβγαινε πολύ. Μόνο ο παππούς. Αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άρρωστη» λέει ένοικος της πολυκατοικίας στο Orange Press Agency.