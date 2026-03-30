Συναγερμό εξαπέλυσαν οι Αρχές στην περιοχή του Ζωγράφου, καθώς προ λίγου εντοπίστηκαν μέσα δωμάτιο διαμερίσματος, η πόρτα του οποίου ήταν σφραγισμένη με δομικό υλικό, δύο σοροί γυναικών σε προχωρημένη σήψη.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο θύματα ήταν μια μητέρα και η κόρη της, ηλικιών 89 και 56 αντίστοιχα. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή του 54χρονου γιου, ενώ οι δύο γυναίκες αναζητούνταν για κάποιο χρονικό διάστημα, προτού εντοπιστούν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Το δωμάτιο στο σπίτι τους, στο οποίο βρέθηκαν οι σοροί τους ήταν σφραγισμένο με στόκο. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις.
