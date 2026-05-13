Θρήνος για 7 μηνών βρέφος στην Κρήτη: Πέθανε από αναπνευστική λοίμωξη

Ένα βρέφος μόλις 7 μηνών έχασε τη ζωή του στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου βρισκόταν μαζί τους γονείς του για διακοπές.
Σύμφωνα με το cretalive, το παιδί, που άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα, Τετάρτη (13/05), τα ξημερώματα, είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων με αναπνευστική λοίμωξη.
Η κατάστασή του όμως ήταν τέτοια που κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Ηράκλειο και το Βενιζέλειο νοσοκομείο.
Εκεί, και παρά τις προσπάθειες, άφησε την τελευταία του πνοή.
Οι γονείς του, να σημειωθεί, είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα από την Ολλανδία.
