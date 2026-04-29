Ηλεία: Νεκρός ο 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 13χρονος στην Ηλεία, που ενεπλάκη σε τροχαίο με πατίνι και αυτοκίνητο, το πρωί της Τετάρτης (29/4).

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Intime
Ο 13χρονος που είχε τραυματιστεί νωρίτερα με πατίνι σε περιοχή της Ηλείας, υπέκυψε στα τραύματά του. 

Υπενθυμίζεται ότι,  ο ανήλικος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στο κέντρο του χωριού όταν συγκρούστηκε σφοδρά με διερχόμενο αυτοκίνητο. 

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και τα τραύματα ήταν σοβαρά. Ο ανήλικος αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατέληξε αν και οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή,

