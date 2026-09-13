Η σύγχρονη λαϊκή φωνή μπορεί να σίγησε, όμως ο αντίλαλός της είναι πιο εκκωφαντικός από ποτέ. Στις γειτονιές, στα μπαλκόνια, στις λεωφόρους και στα μαγαζιά, ο Γιώργος δεν έχει φύγει. Τα τραγούδια του παίζουν στη διαπασών, ένα αυθόρμητο, παλλαϊκό ρέκβιεμ από τους ανθρώπους που τον αγάπησαν και αρνούνται να δεχτούν την απουσία του.

Ο «γοητευτικός αλήτης» του ελληνικού πενταγράμμου κατάφερε να γεφυρώσει μουσικούς κόσμους που έμοιαζαν ασύμβατοι και να ενώσει ολόκληρες γενιές κάτω από το ίδιο ρεφρέν. Όμως, αυτό που τον έκανε αληθινά σπουδαίο στα μάτια του απλού κόσμου δεν ήταν τα φώτα της πίστας, αλλά η ψυχή του. Ο άνθρωπος Γιώργος. Εκείνος που ήδη λείπει βαθιά, εκείνος που δεν θα βγει ξανά στη σκηνή, αλλά θα ζει για πάντα μέσα από την αλήθεια των στίχων του.

Απόψε, η γειτονιά του τον καλεί πίσω για το ύστατο χαίρε. Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, η σορός του θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, τον τόπο με τον οποίο δέθηκε άρρηκτα. Εκεί, από τις 19:30 το απόγευμα και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, θα στηθεί μια «λαϊκή αγρυπνία». Ένα μεγάλο, ανοιχτό «αντίο» για να μπορέσουν οι φίλοι, οι γνωστοί και οι χιλιάδες θαυμαστές του να τον αποχαιρετήσουν όπως του αξίζει.

Η αυλαία θα πέσει οριστικά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό, οικογενειακό κύκλο στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, μακριά από τα φώτα, όπως ακριβώς πορεύτηκε και στις πιο δικές του στιγμές.