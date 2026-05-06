Θρήνος στην Αίγινα: Πέθανε βρέφος ενάμιση έτους - Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου

Η είδηση του θανάτου ενός βρέφους, μόλις ενάμιση έτους, έχει σκορπίσει βαθιά θλίψη στην Αίγινα.
Σύμφωνα με το aeginaportal.gr το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 20:00, όταν το παιδί χρειάστηκε επείγουσα διακομιδή. Μεταφέρθηκε με πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικό Σώμα και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο.
Όλα τα σχετικά στοιχεία της υπόθεσης θα προωθηθούν στη 2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ), η οποία αναμένεται να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση. Παράλληλα, το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας έχει αναλάβει την προανάκριση για να διερευνήσει τα αίτια του θανάτου και να συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
