Θρήνος στην Κορινθία: Νεκρός 28χρονος συνοριακός φύλακας

Βαρύ πένθος επικρατεί στην Κορινθία από την είδηση του ξαφνικού θανάτου ενός 28χρονου συνοριακού φύλακα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή, στις 7:30 το πρωί της Τετάρτης 3/12.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ο νεαρός αστυνομικός με καταγωγή από την Αρκαδία αισθάνθηκε αδιαθεσία εν ώρα υπηρεσίας στο Προ.Κε.Κα Κορίνθου και κατέρρευσε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ όπου τον μετέφερε στο Νοσοκομείο της πόλης, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο ο 28χρονος δεν τα κατάφερε. Η απώλειά του βύθισε σε θλίψη τόσο τους συναδέλφους του, όσο και όσους τον γνώριζαν.