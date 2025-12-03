Μενού

Θρήνος στην Κορινθία: Νεκρός 28χρονος συνοριακός φύλακας

Θλίψη επικρατεί στην Κορινθία, όπου ένας 28χρονος συνοριακός φύλακας αισθάνθηκε αδιαθεσία και άφησε την τελευταία του πνοή εν ώρα υπηρεσίας.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση διακομιδής ασθενής | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Βαρύ πένθος επικρατεί στην Κορινθία από την είδηση του ξαφνικού θανάτου ενός 28χρονου συνοριακού φύλακα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή, στις 7:30 το πρωί της Τετάρτης 3/12.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ο νεαρός αστυνομικός με καταγωγή από την Αρκαδία αισθάνθηκε αδιαθεσία εν ώρα υπηρεσίας στο Προ.Κε.Κα Κορίνθου και κατέρρευσε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ όπου τον μετέφερε στο Νοσοκομείο της πόλης, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο ο 28χρονος δεν τα κατάφερε. Η απώλειά του βύθισε σε θλίψη τόσο τους συναδέλφους του, όσο και όσους τον γνώριζαν.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ