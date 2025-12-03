Θρήνος στην Κορινθία: Νεκρός 28χρονος συνοριακός φύλακας

Βαρύ πένθος επικρατεί στην Κορινθία από την είδηση του ξαφνικού θανάτου ενός 28χρονου συνοριακού φύλακα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή, στις 7:30 το πρωί της Τετάρτης 3/12.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ο νεαρός αστυνομικός με καταγωγή από την Αρκαδία αισθάνθηκε αδιαθεσία εν ώρα υπηρεσίας στο Προ.Κε.Κα Κορίνθου και κατέρρευσε.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ όπου τον μετέφερε στο Νοσοκομείο της πόλης, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο ο 28χρονος δεν τα κατάφερε. Η απώλειά του βύθισε σε θλίψη τόσο τους συναδέλφους του, όσο και όσους τον γνώριζαν.
- Ο Μπέος «άναψε»... το δέντρο: Ομοφοβική επίθεση και ειρωνεία στον Σωτήρη Πολύζο
- Bikergirl: Νεκρή σε τροχαίο η διάσημη influencer - Η «προφητική» ανάρτηση λίγες ώρες πριν
- Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Η μεγαλύτερη προδοσία που έχω φάει από άνθρωπο» - Ο λόγος που χώρισαν
- Άφωνος ο Λιάγκας με τα «γαλλικά» του Νίκου Αποστολόπουλου: «Πηδ... σαν που...»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.