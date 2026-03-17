Θρήνος στο Ναύπλιο: Νεκρός 46χρονος από τσίμπημα μέλισσας

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ερμιόνη, καθώς ένας 46χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή, σκορπίζοντας θλίψη σε συγγενείς, φίλους και συνεργάτες.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, πρόκειται για τον Δαμιανό Νάκο, ο οποίος πέθανε από τσίμπημα μέλισσας σε αναρρίχηση στην περιοχή της Καραθώνας στο Ναύπλιο. Το τσίμπημα προκάλεσε έντονη αλλεργική αντίδραση, εξελισσόμενη σε αλλεργικό σοκ.

Παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο του Ναυπλίου από τους φίλους του, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Πο 46χρονος ήταν πατέρας μιας κόρης, ενώ ως παραγωγός και συνοδός βουνού, ίδρυσε τη Φυσιολατρική Ορειβατική Ομάδα Αργολίδας, με στόχο την ανάδειξη των φυσικών ομορφιών της Ερμιονίδας και τη διοργάνωση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων και εθελοντικών πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Υπήρξε ενεργό μέλος της Ομάδας Διάσωσης Ερμιονίδας, ενώ διετέλεσε πρόεδρος για δύο χρόνια στην Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας.