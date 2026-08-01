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Θυελλώδεις άνεμοι την ώρα που καίγεται η χώρα - Οι ριπές έφτασαν τα 130 χλμ/ώρα

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι πνέουν σήμερα (01/08), από τις πρωινές ώρες, σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και Κρήτη. Την ώρα που οι φωτιές μαίνονται.

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Φωτιά στη Βοιωτία
Φωτιά στη Βοιωτία | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν άνιση μάχη με τις φωτιές που καίνε σε πολλά μέτωπα στη χώρα, οι άνεμοι αποδεικνύονται μεγάλος τους εχθρός.

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι πνέουν σήμερα από τις πρωινές ώρες σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και Κρήτη.

Σύμφωνα με το meteo/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στην Παξιμάδα Καρύστου οι ριπές του ανέμου έφτασαν στα 130 χλμ/ώρα, στην Πεντέλη-κορυφή στα 112 χλμ/ώρα και στο νότιο Ρέθυμνο οι ριπές στον σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασαν στα 96 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων θα αρχίσει να παρουσιάζει σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου 01/08.

Σε χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των ριπών του ανέμου από το σύνολο των 594 σταθμών της μονάδας meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί του Σαββάτου.

Η ένταση των ανέμων
Η ένταση των ανέμων | meteo.gr

 

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