Θύμα διάρρηξης γνωστός επιχειρηματίας στη Μύκονο: Του έκλεψαν και τις βέρες

Τα κλοπιμαία στη Μύκονο βρέθηκαν και επιστράφηκαν στον επιχειρηματία.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Στιγμιότυπο από περιπολικό της ΕΛΑΣ | Eurokinissi
Θύμα διάρρηξης λίγες ώρες πριν παντρευτεί έπεσε ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας στη Μύκονο, με τον δράστη να μπαίνει στο ξενοδοχείο όπου διέμενε και του «άρπαξε» ρολόγια, χρυσαφικά ακόμη και τις βέρες του γάμου.

Σύμφωνα με το Mega, ο δράστης στη Μύκονο «σάρωσε» τα πάντα τα ξημερώματα του Σαββάτου, και του πήραν ρολόγια, κοσμήματα, χρυσαφικά, χρήματα και, όπως ειπώθηκε, τις βέρες του γάμου.

Η διάρρηξη έγινε σε ξενοδοχείο στη Μεγάλη Άμμο, με τις Αρχές να καταφέρνουν να εντοπίζουν τον δράστη, τον οποίο και συνέλαβαν με τον γάμο του γνωστού επιχειρηματία να αναβάλλεται προσωρινά.

Τα κλοπιμαία βρέθηκαν και επιστράφηκαν στον γνωστό επιχειρηματία στη Μύκονο, ενώ σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης αφού παρήλθε το αυτόφωρο.

