Θύμα κακοποίησης από τον πατέρα της 15χρονη στην Κρήτη: Συνελήφθη ο γονιός

Καταγγελία πως η μητέρα και η ίδια υπήρξαν θύματα συστηματικής ενδοοικογενειακής βίας, από τον πατέρα τους, έκανε προχθές, Κυριακή (5/10) ένα 15χρονο κορίτσι στον Δήμο Χερσονήσου, στην Κρήτη.

Όπως κατήγγειλε χθες στις Αστυνομικές Αρχές το κορίτσι, προχθές, ο 41χρονος πατέρας της φέρεται να επιτέθηκε στη 34χρονη σύζυγό του με κουτουλιά στη μύτη, με τα παιδιά της οικογένειας να είναι για άλλη μια φορά μπροστά σε μια σκηνή βίας.

Τα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας φαίνεται πως είναι «έργο σε επανάληψη» στο σπίτι της οικογένειας στην Κρήτη. Αυτή τη φορά, όμως, το δεύτερο παιδί της πολύτεκνης οικογένειας, η 15χρονη κόρη, πήρε την κατάσταση στα χέρια της καταγγέλλοντας τον πατέρα της, ο οποίος συνελήφθη

Κρήτη: Συνελήφθη ο πατέρας, στο «Χαμόγελο» το παιδί

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, όταν η ανήλικη επικοινώνησε για πρώτη φορά με την Εθνική Γραμμή SOS 1056 του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», περιγράφοντας τη δύσκολη καθημερινότητα της οικογένειάς της.

Σύμφωνα με τις αρχές, το τελευταίο επεισόδιο βίας συνέβη όταν ο πατέρας φέρεται να επιτέθηκε στη 34χρονη σύζυγό του, χτυπώντας τη με κουτουλιά στη μύτη, παρουσία των παιδιών τους. Ήταν τότε που η 15χρονη, δεύτερο παιδί της πολύτεκνης οικογένειας, αποφάσισε να αντιδράσει.

Την επόμενη μέρα, χθες, η νεαρή κοπέλα κάλεσε ξανά στη γραμμή SOS 1056, ζητώντας να ενημερωθούν οι αστυνομικές αρχές. Συνοδεία Κοινωνικού Λειτουργού του Οργανισμού, προσήλθε στο Τμήμα Ανηλίκων, όπου κατέθεσε επίσημα για τα περιστατικά κακοποίησης που, όπως φαίνεται, επαναλαμβάνονταν για χρόνια.

Ο 41χρονος πατέρας συνελήφθη, ενώ με εισαγγελική εντολή η 15χρονη διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής. Εκεί βρίσκεται υπό την παρακολούθηση Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων του «Χαμόγελου του Παιδιού», οι οποίοι παραμένουν δίπλα της προσφέροντας σταθερή ψυχολογική και κοινωνική στήριξη.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται πόσο κρίσιμο είναι να ενθαρρύνονται τα παιδιά να μιλούν, όταν βιώνουν κακοποίηση ή φόβο στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Με πληροφορίες από neakriti.gr